В Подмосковье можно получить психолого-педагогическую помощь

В семейном центре «Непоседы» города Балашиха работает служба психолого-педагогической помощи, которая оказывает поддержку детям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в округах: Балашиха, Реутов, Щелково, Лосино-Петровский, Звездный городок, Фрязино, Домодедово, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Котельники, Дзержинский. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Основные направления работы службы включают диагностику, консультирование, коррекционную работу и профилактику. Специалисты оказывают помощь разным категориям людей: детям и подросткам, родителям, семьям.

Служба психолого-педагогической помощи предлагает широкий спектр услуг, среди которых: индивидуальные консультации, семейное консультирование, тренинги и групповые занятия. Также специалисты оказывают помощь в социальной адаптации. Работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Консультации и занятия проводятся в очной форме и онлайн.

Таким образом, служба психолого-педагогической помощи в Семейном центре «Непоседы» в Балашихе представляет собой важный ресурс, способствующий улучшению качества жизни детей и их семей. Работа специалистов центра не только помогает справляться с возникающими трудностями, но и создает основы для формирования положительного эмоционального фона в семьях, обеспечивая гармоничное развитие подрастающего поколения.

Для записи на консультацию обращаться по телефону: 8 (495) 527-16-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.