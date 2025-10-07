В Подмосковье можно оплатить налоги на почте при получении письма с уведомлением

Жители Подмосковья могут оплатить налоги прямо в почтовых отделениях при получении заказного письма либо в любое другое удобное время. Деньги поступят на счет налоговой службы сразу же. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Доставка налоговых уведомлений по региону стартовала в сентябре. В этом году Почта доставит жителям Московской области около 1 млн бумажных уведомлений о налогах на имущество, транспорт и землю.

Для получения заказного письма с налоговым уведомлением необходимо показать QR-код из мобильного приложения Почты или предъявить паспорт.

«Наши клиенты могут получить такие письма в считанные минуты, показав QR-код с экрана мобильного телефона, не заполняя никаких бумаг и не дожидаясь push-уведомлений. Это удобно, быстро и безопасно», — отметила директор макрорегиона Москва Почты России Ксения Ефимова.

Если адресата нет дома, почтальон оставит извещение о поступлении письма, которое необходимо получить в отделении по месту жительства. Оплатить налог можно, отсканировав штрих-код с бланка уведомления, или назвать оператору индивидуальный номер налогоплательщика без предъявления документа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.