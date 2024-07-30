В Подмосковье можно бесплатно получить психологическую помощь по номеру «112»

Звонить на номер «112» нужно, если попали в экстренную ситуацию, находитесь в стрессовом состоянии, не можете сосредоточиться и предпринять правильные действия до прибытия экстренных служб, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Специалисты системы-112 Московской области окажут психологическую поддержку и останутся на связи до разрешения ситуации.

Операторы-психологи круглосуточно оказывают помощь жителям и гостям региона. С начала 2024 года психологами принято более 1,5 тысяч обращений.

Главная задача операторов-психологов оказать помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб на происшествие психологи системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. Нередко операторам-психологам приходится работать с заявителями, которые находятся в эмоционально подавленном состоянии.

В системе-112 Московской области операторы-психологи работают со дня ее образования (1 июня 2015 года). За это время ими принято и обработано уже порядка 40 тысяч вызовов.

Система-112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер «112» оператор службы оперативно передает информацию экстренным службам — скорой помощи, пожарной службе, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.