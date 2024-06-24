В Подмосковье может появиться возможность регистрации брака в храмах

В Московской области может появиться возможность регистрации брака в храмах, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Эту возможность хотят ввести для того, чтобы жители региона могли объединить два празднования, регистрацию брака и венчание, в один знаменательный для новой семьи праздник.

«У нас в проработке с настоятелем Собора святителя Николая в Павшинской пойме возможность регистрации непосредственно в храме и сразу же венчание», — сказал Кирюхин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Если практика будет успешной, ее распространят и на другие храмы области. Министр добавил, что это уникальная возможность, которая отсутствует в других регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе регистрируют порядка 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.)», — добавил Воробьев.

Ранее в Подмосковье запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.