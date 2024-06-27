В Подмосковье многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату

В Московской области многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату в размере 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В прошлом году мы ввели альтернативу получения земельного участка для многодетных семей — выплату. Сейчас мы увеличиваем ее размер, а также упрощаем порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве подчеркнули, что получить выплату смогут многодетные семьи, которые имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет. Выплату может оформить семья, которая стоит в очереди на участок, а сделать это можно электронно на региональном портале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.