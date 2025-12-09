В Подмосковье масштабно отметили Год Защитника Отечества

Новые форматы работы с молодежью, тысячи мероприятий с участием десятков тысяч человек, фотовыставки, новые музеи, реставрация мемориалов – об итогах работы регионального отделения «Единой России» по сохранению исторической памяти рассказал его секретарь, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были организованы «Единой Россией» в каждом муниципалитете. Важно, что мы нашли множество интересных форматов для детей, молодёжи – это и работа в соцсетях, арт-проекты, муралы. У нас невероятная молодёжь, активная, позитивная, умеющая созидать. Благодарю наших депутатов, активистов, сторонников – весь наш актив», – отметил Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в преддверии 9 мая в Московской области партийцы проверили состояние 3042 объектов, посвященных памяти Победы, также продолжилась комплексная работа по реставрации воинских мемориалов, обустройству территорий. Проведено 1 026 памятных акций, в том числе уже традиционный «Диктант Победы», в котором приняли участие почти 70 тысяч человек.

«Активисты «Единой России» продолжают увековечивать память фронтовиков и ветеранов специальной военной операции. В рамках акций «Парта Героя» и «Лица Героев» в 2025 году было открыто 167 парт и 12 муралов, посвященных подвигам участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны», – отметил секретарь подмосковного отделения.

В 2025 году подмосковная «Единая Россия» приступила к реализации проекта «Успех V единстве поколений», направленного на сохранение памяти и укрепление единства нашей страны, продолжил он.

«С начала года проведено почти 12 тысяч мероприятий с участием актива партии и сторонников. Это Уроки мужества, патриотические встречи, приуроченные к памятным датам, открытие школьных музеев, чествование участников СВО. «Единая Россия» остается одним из флагманов системной патриотической работы», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

По его словам, в нынешних условиях, когда мы видим попытки исказить историю, сохранить правду о войне и Великой Победе – важнейшая миссия партии.

В свою очередь региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев подчеркнул, что «наша задача – не просто хранить историю, а передавать её молодёжи в живой, понятной форме. Великая Победа была достигнута единством народа, и сегодня мы должны демонстрировать такое же единство – в память о подвиге наших предков».

Ярким примером реализации этой миссии стал Всероссийский конкурс «Знать, чтобы помнить», который уже в шестой раз проводится в рамках проекта «Историческая память». В этом году он был посвящён сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках концлагерей, тружениках тыла.

Лауреаты конкурса из Подмосковья были отмечены наградами «Единой России».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов "за ленточкой", направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.