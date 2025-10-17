В Подмосковье используют роботов для контроля качества сырокопченой колбасы

На стенде Московской области в рамках выставки «Золотая осень — 2025» внимание гостей привлекла работа одного из самых технологичных производств региона — роботизированного завода «Черкизово-Кашира». На экране посетители смогли увидеть, как подход «Индустрия 4.0» и полная автоматизация цикла позволяют выпускать сырокопченые колбасы с минимальным влиянием человеческого фактора. В прошлом году предприятие произвело 12 тыс. тонн колбас, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Завод в Кашире, запущенный в 2018 году, стал не только крупнейшим в России, но и единственным в Европе производством с таким уровнем автоматизации. Роботы контролируют каждый этап — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции, что гарантирует стабильное качество и безопасность. Оборудование обеспечивает бесперебойную работу, а IT-специалисты и инженеры поддерживают систему в рабочем состоянии.

Предприятия Группы «Черкизово» в Подмосковье — это не только передовые технологии, но и значительный вклад в экономику региона — на них трудоустроены более 3,5 тыс. жителей области.

Компания активно развивает экспорт: продукция поставляется в страны Азии, Персидского залива, СНГ и другие регионы. Например, «Петелинская птицефабрика» в Одинцовском районе отгрузила в 2024 году 1,9 тыс. тонн мяса в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию, а завод в Кашире экспортировал 250 тонн колбас в 11 стран.

Увидеть, как производят колбасы на роботизированном заводе, где почти все процессы автоматизированы, можно в официальном телеграм-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.