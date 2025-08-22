В Подмосковье искусственный интеллект упростит работу арбитражных управляющих

Теперь на портале госуслуг Московской области арбитражным управляющим в получении сведений о должниках и их имуществе помогает искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Комплексная услуга для арбитражных управляющих заработала на регпортале в сентябре 2023 года. За это время ею воспользовались более 3 тыс. раз. Теперь услугу сделали еще удобнее: в нее добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Если ИИ обнаруживает ошибку, он сразу сообщает об этом пользователю», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Арбитражные управляющие — это лица, управляющие имуществом должника во время процедуры банкротства. Получить необходимую информацию от региональных органов и муниципалитетов они могут, подав одно онлайн-заявление.

Комплексная услуга «Предоставление сведений арбитражным управляющим» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Справочная информация».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму.

Результат поступит в личный кабинет в течение 3 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.