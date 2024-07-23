В Подмосковье инвалиды чаще начинают работать бухгалтерами и администраторами

В Московской области инвалиды чаще трудоустраиваются менеджерами по продажам, администраторами и бухгалтерами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье работают более 53 тыс. инвалидов, из которых более 10 тыс. на квотируемых местах. Преимущественно они занимают должности администраторов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Все это говорит о гибкости рынка труда», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Болатаева Людмила.

Предприятия региона со штатом свыше 35 человек выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

На trudvsem.ru для инвалидов доступно более 1,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованные — это контролер качества, подсобный рабочий и фармацевт.

Подмосковный центр занятости населения (ЦЗН) также поддерживает жителей с инвалидностью в трудоустройстве, оказав содействие с начала года более чем 200 жителям с инвалидностью.

Стоит отметить, что 11 человек открыли личное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.