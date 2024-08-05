В Подмосковье инспекторы Гостехнадзора отказали мигранту в получении прав

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Раменское, Жуковский, Бронницы был выявлен мигрант без регистрации, желающий сдать экзамен на право управления самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что при приеме экзаменов на право управления самоходными машинами инспекторами Гостехнадзора был выявлен мигрант, которым было предъявлено уведомление о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ в место пребывания, оформленное через портал госуслуг.

«При проверке документов через УВМ ГУ МВД России по Московской области было установлено, что указанный гражданин на территории РФ не зарегистрирован. Выдача ему документа не подтвердилась. К тому же в отношении мигранта имеется решение о не разрешении въезда на территорию нашей страны. Указанный гражданин был доставлен в ОП № 2 города Подольска для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ», — отметил Фирсов.

На прошлой неделе инспекцией управления Гостехнадзора Минэкологии было выявлено два случая подделки документов в Богородском и Раменском городских округах. Выдача удостоверений нарушителям не подтвердилась, материалы по данным делам были переданы специалистами Гостехнадзора в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия решения в порядке, установленном статьями 144, 145 УПК РФ.

За прошедшую неделю специалистами Гостехнадзора в Подмосковье совершено: 636 регистрационных действия в отношении тракторов, комбайнов, бульдозеров и других видов техники, проведено 767 технических осмотров самоходных машин, принято 497 экзаменов на право управления спецтехникой, выдано и заменено 510 удостоверений тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.