В Подмосковье идет работа по недопущению несчастных случаев на льду водоемов

Из-за аномально теплой зимы лед на водоемах Подмосковья начал стремительно таять. В целях предупреждения несчастных случаев с любителями зимней рыбалки и отдыхающими инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды на акваториях, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Государственные инспекторы Западного отделения ГИМС привлекают к патрулированиям сотрудников смежных структур. Так, на Истринском водохранилище проведен рейд с участием работников территориального отделения по Москве и Московской области федерального агентства по рыболовству. Отдыхающим и рыболовам рекомендовано воздержаться от выхода на тонкий лед. Основное внимание в ходе патрулирования уделено разъяснительным беседам с родителями.

С детьми инспекторы Западного отделения ГИМС проводят уроки безопасности по месту учебы. Одно из таких занятий состоялось в средней общеобразовательной школе № 6 Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

