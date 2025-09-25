В Подмосковье идет программа «Гармония единства» для вдов и детей погибших бойцов

С декабря 2024 года на базе оздоровительного лагеря «Литвиново» в подмосковном Наро-Фоминске была запущена уникальная социальная инициатива — программа «Гармония единства». Она предназначена для вдов погибших героев, а также их детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Основная цель проекта оказать комплексную помощь семьям, потерявшим близких в ходе боевых действий, предоставив им возможность бесплатного отдыха, восстановления и психологической поддержки.

«По инициативе нашего губернатора мы запустили такую важную программу. Каждый заезд в рамках программы длится семь дней и проходит регулярно, что позволяет охватить широкий круг семей, нуждающихся в помощи. За время реализации инициативы в «Гармонии единства» уже приняли участие более 300 женщин и их детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Программа «Гармония единства» выходит за рамки классического отдыха — это особое пространство, где семьи получают не только физическое восстановление, но и эмоциональное укрепление. Каждая семья размещается в комфортных номерах современного оздоровительного комплекса с развитой инфраструктурой, отвечающей всем требованиям для качественного отдыха. Для гостей организовано пятиразовое питание, составленное с учетом потребностей детей и взрослых.

В распоряжении отдыхающих разнообразные возможности для активного и творческого досуга, а также ежедневные вечерние развлекательные мероприятия. Они могут посещать галокамеру, боулинг и мини-гольф, заниматься в фитнес-зале, а также участвовать в разнообразных творческих мастерских, спортивных секциях и мастер-классах.

Особое значение в программе придается психологической реабилитации. Профессиональные психологи ведут сеансы поддержки. Это важный этап в восстановлении душевного равновесия и формировании ощущения поддержки со стороны государства и общества.

Записаться на оздоровительную программу можно через портал госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.