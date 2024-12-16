В Подмосковье хозяевам животных напомнили о безопасности их питомцев в праздники

Ветеринары Госветслужбы Подмосковья напомнили владельцам домашних животных о том, как обезопасить питомца в период праздников. Новогодний декор, угощения со стола могут навредить здоровью, а шум фейерверков стать причиной стресса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Поэтому специалисты ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что украшая елку, необходимо оставить пустыми нижние ряды. Одна из опасностей — электрические гирлянды, мишура и другие украшения, которые может проглотить питомец. В случае, если у него наблюдаются тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Также не стоит кормить любимца едой с праздничного стола: шоколадом, блюдами с майонезом и острыми приправами, мандаринами, виноградом, трубчатыми, рыбными костями и другими продуктами, которые могут стать причиной аллергических реакций, отравления, непроходимости и травмирования желудочно-кишечного тракта.

Ветеринары дополняют, что залпы фейерверков могут вызвать испуг у животных, поэтому в период прогулок в вечернее время необходимо крепко держать поводок и не отпускать питомца.

Дополнительно в Минсельхозе Подмосковья акцентируют внимание владельцев: важно, чтобы четвероногий друг был чипирован и зарегистрирован. Так риск потерять его и не найти сводится к минимуму. В случае пропажи, при наличии чипа и регистрации, контакты владельца найдут в базе при обращении в ближайшую ветклинику, и оперативно свяжутся.

В случае, если вы заметили, что у вашего питомца плохое самочувствие, запись на прием в Государственную ветеринарную службу Московской области осуществляется онлайн на региональном портале госуслуг после авторизации и по телефону единого колл-центра: +7 495 668-01-25.

Также можно обратиться в Госветклинику, если жители обнаружили домашнего питомца на улице без хозяина. Вероятно, он потерялся и вы поможете вернуться ему домой. Специалисты проверят наличие чипа и идентифицируют владельца по базе. Не проходите мимо и не оставляйте друзей наших меньших на улице в холодное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.