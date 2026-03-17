В Подмосковье герои СВО принимают участие в предварительном голосовании «Единой России»

Замкомандира полка Виталий Трухачев планирует избираться в Государственную Думу. В числе задач, которые, по его мнению, необходимо решать — устранение бюрократических проблем при оформлении льгот и мер поддержки, с чем нередко сталкиваются ветераны и инвалиды СВО, и помощь в социализации и трудоустройстве, сообщает пресс-служба партии.

«Война оставляет психологические травмы, люди теряют социальные связи. Как участник СВО, я знаю эти трудности не понаслышке и понимаю, какие меры нужны для эффективной реабилитации. Сегодня проектов много, но не все реализуются на 100%. Нужно довести выполнение социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов до полного объема, особенно в сфере социализации», — отметил Виталий Трухачев.

Еще одним кандидатом предварительного голосования «Единой России» стал ветеран СВО Павел Коломацкий. После начала спецоперации он отправился на фронт добровольцем, служил бойцом-санитаром, в разведке. В дальнейшем стал командиром роты специальных мероприятий ДРО БАРС 31 «Пламя». Это подразделение было одним из самых успешных на Соледаро-Бахмутском направлении.

Награжден двумя Орденами Мужества. Павел Коломацкий планирует баллотироваться в Московскую областную Думу. «Нужны люди, которые понимают юридические аспекты и тонкости организации этой работы. Те, кто имеет ресурсы для решения проблем. Чтобы наши бойцы без проволочек могли получить положенные им льготы, необходимо организовать постоянную помощь на всех этапах социализации. Боец не может разбираться во всех юридических тонкостях, статусах и мерах поддержки. Именно такое сопровождение я бы хотел организовать, если избиратели доверят мне эту миссию», — рассказал Павел Коломацкий.

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию 11 марта в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. С помощью процедуры жители определят, кого партия на них выдвинет. Включение ветеранов СВО в политическую жизнь — задача, поставленная Президентом, лидером «Единой России» Владимиром Путиным. Поэтому участникам СВО, желающим выдвинуться на выборы, предложены особые условия. По итогам предварительного голосования они получат дополнительные 25% от того количества голосов, которые наберут.