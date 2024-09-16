В Подмосковье есть сервис для работодателей, принимающих иностранцев с патентами

Главное управление региональной безопасности Подмосковья во взаимодействии с ГУ МВД России по Московской области запустило электронный сервис « oplatipatent.ru », позволяющий не только иностранному гражданину оплатить НДФЛ на основании патента с помощью QR-кода, но и работодателю убедиться в том, что работник соблюдает установленные законом процедуры и оформил необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Московской области большинство иностранных граждан осуществляет трудовую деятельность на основании патента. Однако патент сам по себе не обеспечивает легальность пребывания и осуществления трудовой деятельности. Срок действия патента необходимо продлевать. Для этого иностранный работник должен ежемесячно оплачивать авансовый платеж по НДФЛ, который с 1 января 2024 года составляет 7 500 рублей.

Кроме того, в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан направить уведомление об осуществлении трудовой деятельности в УВМ ГУ МВД России, в противном случае патент будет аннулирован. Также иностранный гражданин должен стоять на миграционном учете по месту фактического проживания.

С помощью сервиса «oplatipatent.ru»:

работодатель может контролировать оплату НДФЛ иностранными работниками

на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа.

сотрудник может проверить статус оплаты своего патента и на месте его оплатить, используя QR-код, сформированный в сервисе.

Таким образом, у работодателей появилась еще одна возможность для соблюдения требований законодательства, касающихся порядка привлечения иностранной рабочей силы.

Если работодатель не предпримет всех зависящих от него мер для соблюдения указанных требований, он рискует получить административный штраф от 400 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В свою очередь, иностранные граждане при привлечении к административной ответственности подлежат выдворению за пределы РФ.

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