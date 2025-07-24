В Подмосковье должник погасил задолженность по алиментам после ареста иномарки

Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам в размере более 596 тыс. рублей после наложения ареста на автомобиль должника, сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В Озерское отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание его несовершеннолетнего сына в размере ¼ части от всех видов дохода. Взыскательница в своем заявлении указала, что алименты бывший муж перестал платить еще два года назад. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель произвела расчет алиментной задолженности, которая составила более 596 000 рублей.

Сотрудник органов принудительного исполнения должным образом уведомила должника о возбуждении исполнительного производства и предупредила его о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Однако мужчина к выплате алиментов не приступил.

Тогда судебный пристав ограничила гражданина в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесла постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего мужчине. Но и после этих мер принудительного взыскания должник не начал производить выплат.

С целью восстановления прав несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов сотрудник службы арестовала иномарку должника. Перспектива принудительной реализации автомобиля побудила мужчину к погашению крупной суммы задолженности.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебный пристав взыскала задолженность по алиментным платежам в размере 596 000 рублей. Взыскание текущих алиментов находится на контроле сотрудников службы.

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