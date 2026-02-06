В Подмосковье для участников СВО доступно более 5 тысяч вакансий у 793 работодателей

Профильный Комитет Мособлдумы провел выездное заседание, в ходе которого обсуждались вопросы медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции. Одна из тем обсуждения также была посвящена трудоустройству участников СВО, передает пресс-служба Мособлдумы.

«На сегодняшний день трудоустроены и работают 2866 ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. Из них 573 человека были трудоустроены через центр занятости. Ребятам также помогают в составлении резюме, прохождении переобучения, а еще проводятся профтуры, где их приводят на производство и показывают, где они могут работать», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На сегодняшний день в реестре в Подмосковье числится 793 работодателя, предлагающих более 5 000 вакансий и готовых трудоустроить вернувшихся ребят», — отметил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также напомнил, что в регионе действует закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора.

В продолжение президентской программы «Время героев» в Московской области также реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на переобучение и трудоустройство участников СВО со всей страны. С 15 сентября к годовому обучению в «Мастерской управления „Сенеж“ по программе РАНХиГС приступили первые 70 человек. После завершения лучшим предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.