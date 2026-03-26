В Подмосковье через приложение 112 можно вызвать службы в одно касание

Жители Московской области могут вызвать экстренные службы через мобильное приложение «112 МО» в одно касание. В 2026 году сервисом воспользовались более 1,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Приложение «112 МО» позволяет быстро связаться с оператором, нажав кнопку «112». Система автоматически передает номер телефона и геолокацию пользователя, что ускоряет реагирование на происшествие. Доступны звонок, отправка SMS, функция «Я здесь, нужна помощь» и кнопка «Добавить событие». При необходимости можно направить фотографию с места происшествия.

Пользователи могут в режиме реального времени отслеживать движение экстренных служб и узнавать ориентировочное время прибытия бригады скорой помощи или газовой службы. В приложении работает лента оперативной информации с уведомлениями о чрезвычайных ситуациях и рекомендациями по действиям.

Сервис включает справочник по оказанию первой помощи и правилам поведения в экстренных случаях. Также доступна интерактивная карта с медицинскими учреждениями, отделениями полиции, пожарными частями, офисами МФЦ и другими объектами, к которым можно построить маршрут.

Приложение адаптировано для людей с нарушениями слуха и речи: обратиться за помощью можно с помощью текстового сообщения и передачи координат без звонка. Функция «Связанные контакты» позволяет отслеживать местоположение детей и пожилых родственников и при необходимости передавать сигнал тревоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.