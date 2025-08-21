В Подмосковье будут производить отечественное сельхозоборудование

До 1300 единиц отечественного навесного оборудования взамен импортного будут производить в Люберцах ежегодно благодаря строительству нового производства. Компания-производитель сельхозтехники получила разрешение на строительство двух производственных зданий в Главгосстройнадзоре Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Два здания площадью почти по 1,5 тысячи квадратных метров каждое построят по программе импортозамещения. Здесь наладят выпуск навесных ротационных косилок – это оборудование используется для работы в сложных условиях, включая подкос пастбищ и удаление крупных сорняков.

Проект сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области, менеджер которого выполнил предварительную проверку документации и помог получить разрешительную документацию без лишних проволочек с первого раза. В строительство новых цехов компания вложит порядка 200 млн руб. Запустить производство застройщик рассчитывает уже в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.