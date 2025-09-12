В Подмосковье более чем на 4% увеличилось производство молока

Свежее молоко — основа ежедневного рациона миллионов россиян и важный компонент здорового питания. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области произвели 155,5 тысяч тонн обработанного молока, что более чем на 4% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители выпускают почти 17% всего объема обработанного молока в ЦФО и более 4% от общероссийского производства. Такого результата удалось достичь, в том числе благодаря работе ведущих предприятий отрасли: АО «Гелиос», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» и ЗАО «Завод стерилизованного молока Можайский». Предприятия активно внедряют инновационные технологии пастеризации и ультрапастеризации, которые позволяют сохранять все полезные свойства молока, при этом значительно продлевая срок годности без использования консервантов.

В ведомстве стабильное развитие молочной отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят весомый вклад в обеспечение потребителей качественными молочными продуктами, которые являются важной частью сбалансированного рациона. Сочетание проверенных технологий и современных стандартов позволяет нашим производителям сохранять ведущие позиции на рынке, — подчеркнули в ведомстве. За весь 2024 год было произведено 245,9 тысяч тонн обработанного молока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.