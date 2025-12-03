В Подмосковье более 83 тыс онлайн-заявок на выплату на питание для мам

Более 83 тысяч заявок на оформление выплаты на питание для беременных женщин и молодых матерей поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Назначение ежемесячной денежной выплаты на питание» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить-онлайн форму и прикрепить необходимые документы, а также указать счет, на который будут перечисляться деньги.

Выплата предоставляется беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, выплата назначается на каждого ребенка.

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, придет предзаполненная форма на регпортале. Нужно будет проверить данные и отправить заявление.

Решение о назначении выплаты на питание принимается в течение 7 рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.