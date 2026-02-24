В Подмосковье более 600 тыс учащихся отметили День защитника

Более 600 тыс. школьников, студентов, родителей и педагогов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества в 2026 году. В образовательных организациях региона прошли акции, встречи и интеллектуальные игры, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию вместе с учащимися школ и учреждений СПО организовали настольную игру «Защитник». Участники узнали о деятелях тыла, образования и искусства времен Великой Отечественной войны.

Проект «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провел мероприятия в рамках Всероссийской акции «Наши защитники Отечества». Наставники организовали классные встречи с ветеранами, участниками специальной военной операции и представителями родительского сообщества, имеющими опыт военной службы. Во время встреч школьники и студенты изготовили обереги и сувениры на основе семейных традиций и подарили их гостям.

Совместно с Российским обществом «Знание» прошли лекции «Кто такие герои?». Участникам объяснили, что героизм проявляется в повседневных добрых и смелых поступках. Кроме того, учащиеся изучили основы цифровой безопасности и провели занятия для сверстников.

Команда проекта также организовала интеллектуальную игру о героических подвигах народа с участием Героев России, директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации Игоря Юргина и председателя правления движения «Движение Первых» Артура Орлова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.