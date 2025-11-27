В Подмосковье более 500 раз установили сервитут на участок в границах земель онлайн

На портале региональном портале госуслуг более 500 раз воспользовались услугой по установлению сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог» доступна на регпортале в разделе «Земля», подраздела «Сервитуты и ограничения». Чтобы ее оформить, необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Услуга предоставляется бесплатно, а результат поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Если решение будет положительным, то пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое следует подписать с помощью приложения «Госключ» или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.