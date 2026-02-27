В Подмосковье более 4,8 тыс человек оформили выплату на погребение онлайн

Жители Подмосковья подали более 4,8 тыс. заявлений на единовременную выплату на погребение через региональный портал в 2025 году. С начала 2026 года поступило свыше 700 онлайн-заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Единовременную материальную помощь могут получить жители Московской области, которые взяли на себя обязанность по организации погребения умершего.

При этом среднедушевой доход заявителя не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев со дня смерти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.