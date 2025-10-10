В Подмосковье благоустроят 20 скверов в этом году

В Московской области с каждым годом появляется все больше новых скверов — небольшие и уютные общественные пространства за счет своей доступности и близкого расположения к жилым кварталам очень полюбились жителям региона. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, только в этом году их появилось двадцать, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благоустройство 16-ти скверов выполняется за счет бюджета региона в рамках госпрограммы. Общий объем финансирования на указанные цели в этом году составляет свыше 1,8 миллиарда рублей. Четыре сквера благоустроены по инициативному бюджетированию. Многие общественные пространства появляются в рамках народной программы „Единой России“ — как наказы наших избирателей. Это очень важно — слышать наших жителей. И при их активном участии реализовывать проекты, которые проживание в том или ином городе делают только комфортнее», — пояснил спикер регионального парламента.

В этом году, благодаря народной программе, в конце сентября открылся новый сквер в Реутове на улице Парковой. В ходе рабочей поездки в округ Игорь Брынцалов вместе с главой Филиппом Науменко посмотрел результаты выполненных работ.

«Важно, что здесь прислушались к жителям, какие дорожки нужны, какие светильники, какие растения. Говорят, что вечером яблоку некуда упасть — все выходят гулять, много семей с детьми. Это очень приятно. И самое главное, что это действительно исходит от людей. А наша задача — оперативно реагировать и создавать такие пространства», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Участники встречи прогулялись по скверу. Всего на работы было выделено свыше 20 миллионов рублей. На территории площадью 0,4 гектара обустроены экологичные пешеходные дорожки, установлено уличное освещение и видеонаблюдение — 6 камер системы «Безопасный регион», проведено озеленение — в частности, здесь высажено около 200 метров живой изгороди, отделяющей сквер от проезжей части, и порядка 600 видов разных растений, кустарников и деревьев. Особый уют создают большие качели, как альтернатива лавочкам.

По пути Игорь Брынцалов пообщался с жителями. Именно их слова благодарности за новое пространство — и есть главный результат.

«Очень красиво, спасибо вам, что заботитесь о жителях, — обратилась к председателю Мособлдумы местная жительница Людмила Кривенцева, — Мы часто здесь гуляем. Очень нравятся качели, насаждения красивые. Можно сказать, создали живой зеленый уголок. Теперь будем следить за порядком, чтобы ничего не испортили».

Как добавил в завершении спикер регионального парламента, в Реутове вместе со сквером на Парковой завершены работы по благоустройству общественного пространства на Ленина. В следующем году будут открыты еще три — на улице Октября, в Центральном парке и Каштановый сквер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.