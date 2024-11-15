В Подмосковье благоустроили 620 дворовых территорий в 2024 году

В Московской области к благоустройству дворовых территорий подходят комплексно: ставят современные детские и спортивные площадки, озеленяют территорию, устанавливают лавочки и урны, организовывают парковочные места, пешеходные дорожки и проезды для транспорта. Только в этом году в регионе благоустроили 620 дворовых территорий, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В рамках рабочей поездки в городской округ Балашиха председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов оценил благоустройство дворовой территории на улице Пролетарская, которое было выполнено в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Здесь именно так и сделали. Обновили пешеходные зоны, места для парковок, освещение, поставили скамейки и урны. Все, о чем просили жители — сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом. Получилось действительно полноценное место отдыха, где комфортно и детям, и взрослым», — сказал Игорь Брынцалов.

В итоге получилось большое благоустроенное пространство. Только детская площадка и зона для воркаута заняла 300 кв. метров. Везде специальное покрытие, все по современным стандартам. На благоустройство дворовой территории потратили порядка 10 млн рублей.

«Я живу в этом доме с момента его ввода в эксплуатацию в 2013 году. Раньше здесь тоже была детская площадка, но игровые элементы были уже устаревшие, теперь же установили современные и интересные для детей разного возраста. А еще здесь высадили много зеленых насаждений, заасфальтировали дорожки, парковку расширили — теперь у нас самый красивый двор!» — рассказала Маргарита Карпова из дома № 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.