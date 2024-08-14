В Подмосковье банк оштрафовали за нарушения прав участника СВО

В ГУФССП России по Московской области обратился гражданин региона с фактами нарушения требований федерального закона при взыскании просроченной задолженности. Заявителю на личный номер телефона от коммерческого банка поступило сообщение о привлечении коллекторов для взыскания его просроченной задолженности. Однако мужчина ранее подавал заявление на кредитные каникулы в связи с заключением контракта с Минобороны РФ и убытием в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССПРФ по Подмосковью.

Административный штраф в размере 150 тыс. рублей назначили банку за неправомерные действия при взыскании просроченной задолженности.

Административное расследование, проведенное должностными лицами ГУФССП России по Московской области, подтвердило, что взаимодействие с гражданином осуществлялось на основании агентского договора, заключенного между банком и коллекторским агентством. Также установлено, что коммерческий банк нарушил требование ч.14 ст. 8 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которым определено, что по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством РФ.

Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области банк признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

В случае нарушения прав граждан, обязанность сотрудников службы принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов.

Обратиться в ГУФССП России по Московской области можно одним из следующих способов: посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 143400, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную на официальном интернет-сайте Главного управления, контактный телефон: 8 (498) 568-98-30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.