В Подмосковье автоматизировали оформление выплат на питание для матерей и детей

В Подмосковье упростили подачу заявлений на ежемесячные выплаты на питание для беременных, кормящих матерей и детей до трех лет: теперь сервис автоматически заполняет данные и проверяет право на выплату, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области внедрили умный сервис для оформления ежемесячных выплат на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет. Теперь при подаче заявления на региональном портале не требуется вручную вводить данные о ребенке — система автоматически получает необходимую информацию из личного кабинета госуслуг или из информационной системы министерства соцразвития, если такие данные есть.

Сервис также самостоятельно проверяет право на получение выплаты, статус предыдущих обращений и наличие действующей меры поддержки. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Выплаты назначаются беременным женщинам по заключению врача с 12-й недели, кормящим матерям в течение шести месяцев после родов и детям до трех лет. Если в семье несколько детей до трех лет, выплата предоставляется на каждого.

Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Решение о назначении выплаты поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

В министерстве добавили, что в 2025 году онлайн-услугой воспользовались более 88,9 тысячи раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.