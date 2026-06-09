В Подмосковье 9–11 июня сохранится высокий класс пожароопасности

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В Московской области 8 июня возгораний в лесах не зафиксировано. С 9 по 11 июня на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, местами — II и IV классы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 9 июня III класс пожарной опасности прогнозируется на большей части территории региона, во Виноградовском лесничестве — II класс.

10 июня аналогичная обстановка сохранится на большей части Подмосковья. В Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах ожидается IV класс пожарной опасности, во Виноградовском — II класс.

11 июня III класс прогнозируется на основной территории области. II класс ожидается в Волоколамском и Истринском лесничествах. IV класс установится в Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес».

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни температуру воздуха до плюс 25–32 градусов днем и до плюс 13–19 градусов ночью. Осадков не ожидается, погода будет почти безоблачной.

При обнаружении возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.