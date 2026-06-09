сегодня в 18:23

В Подмосковье 8 из 22 кандидатов сдали экзамен охотинспекторов

Экзамен для кандидатов в производственные охотничьи инспекторы прошел в Московской области в рамках системы контроля за соблюдением правил охоты. Из 22 допущенных участников испытание успешно прошли восемь человек, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Очередной экзамен состоялся в комитете лесного хозяйства Московской области. К тестированию допустили 22 кандидата — действующих сотрудников охотничьих хозяйств.

Испытание включало 40 вопросов. Для успешной сдачи необходимо было правильно ответить минимум на 35 из них.

По итогам проверки знаний экзамен сдали только восемь человек. В ведомстве подчеркнули, что строгие требования связаны с ответственностью инспекторов за надзор на закрепленных охотничьих угодьях и сохранение биоресурсов региона.

Кандидаты, не прошедшие испытание, смогут повторно принять участие в следующем экзамене в рамках очередного квартального цикла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.