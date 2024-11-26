В Подмосковье 68 тыс обращений за льготными путевками на отдых поступило онлайн

В 2024 году на региональном портале услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» воспользовались более 68 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста.

Путевку предоставляют по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности.

Чтобы встать на учет на получение бесплатной путевки, нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Здесь же можно проверить очередь на получение путевки.

С 2024 года информация о путевке направляется жителям в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Приходить за получением бланка путевки не нужно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.