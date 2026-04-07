В Подмосковье 6 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесные пожары 6 апреля на территории Московской области не зарегистрированы. С 7 по 9 апреля в регионе ожидается преимущественно I класс пожарной опасности, местами — II класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 6 апреля на землях лесного фонда возгораний не выявлено.

7 апреля на большей части территории региона прогнозируется I класс пожарной опасности. II класс ожидается в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

8 и 9 апреля в Подмосковье также сохранится преимущественно I класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах прогнозируется II класс.

Жителям напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.