Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 18:48

В Подмосковье 31 июля пройдет бесплатный тренинг для бизнесменов и самозанятых

Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Павловском Посаде и специалисты проведут образовательное мероприятие для бизнеса, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Тренинг «Бренд-стратегия. Просто. Доступно. Уникально» состоится 31 июля в 11:00 по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, дом 4, офис 315.

Спикер — руководитель «Агентства стратегического маркетинга Татьяны Агеевой», член гильдии маркетологов Татьяна Агеева расскажет слушателям, как создать уникальное позиционирование бизнеса, чтобы продавать быстрее, больше и чаще.

На тренинг необходимо записаться заранее по электронной почте: vmtpp@vmtpp.ru, указав ФИО, статус СЗ, ИП/ООО, контакты. Количество учебных мест ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.