В Подмосковье 28 августа проведут эфир по авторизации пользователей в ЕСИА ЕАСУЗ Общество сегодня в 15:48 Фото - © Медиаархив Подмосковья

28 августа в 14:00 в канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья @konkurenTEAM состоится прямой эфир на тему «Порядок авторизации пользователей ЕАСУЗ 223 в ЕСИА ЕАСУЗ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЕАСУЗ — Единая автоматизированная система управления закупками Московской области. В ходе прямого эфира будут рассмотрены вопросы: регистрация в системе;

роль администратора организации;

добавление подсистемы и присвоение ролей;

основные ошибки при работе в ЕСИА ЕАСУЗ.

Вопросы необходимо направить через платформу обратной связи до 27 августа.

Инструкция, как это сделать, размещена по ссылке. Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.