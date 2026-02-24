В Подмосковье 26 февраля объявят победителей «Зеленого зачета»

Победителей Всероссийского конкурса экологической грамотности «Зеленый зачет» объявят 26 февраля в Москве. В финале примут участие 50 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Итоги конкурса подведут в выставочном пространстве «Бизнес. Техноград» на проспекте Мира, 119, стр. 38. Программа дня продлится с 10:00 до 19:30 и включает олимпиаду, открытый диалог с экспертами и церемонию награждения.

«Мы ожидаем хороших результатов от участников проекта из Подмосковья. Регион лидирует по числу юношей и девушек, принимающих участие в «Зеленом зачете». В заключительном этапе выступят 50 наших представителей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Информация о победителях и призерах будет внесена в государственный ресурс о талантливых учащихся. Это даст дополнительные возможности для стажировок и участия в проектах университета «Сириус», а также преимущества при поступлении в вузы и получении стипендий и грантов президента. Победителям вручат дипломы и ценные подарки.

В церемонии планируют участвовать председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель департамента природопользования Москвы Юлия Урожаева, депутаты и представители научного сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.