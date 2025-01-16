В Подмосковье 25 января пройдет ежегодный гастропраздник «Русский холодец»

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Невозможно представить традиционную русскую кухню без холодца — блюдо было известно еще на Руси и часто украшало праздничный стол. На территории парка «Меленки» в Павлово-Посадском городском округе состоится XII гастрономический праздник «Русский холодец», который проводится в Подмосковье с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом году мероприятие состоится в «День российского студенчества», тема будет посвящена университетам и факультетам, а главной концепцией станет индивидуальный подход к приготовлению пищи.

Традиционно в рамках фестиваля пройдет состязание по приготовлению заливного блюда с использованием различного вида мяса — участники представят холодец по авторским рецептам, разных форм и размеров.

В программе запланированы творческие конкурсы — организаторы предложат сочинить сказку или небольшое стихотворение, посвященное главному блюду дня.

Объединит посетителей гастрономический чемпионат по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин, а также турнир по «холодецким шашкам».

Праздник «Русского холодца» пройдет 25 января с 11:00 до 16:00. Подробная информация указана на сайте. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Организатор фестиваля — муниципальное учреждение культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.