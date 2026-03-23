В Подмосковье 23–25 марта ожидается I класс пожарной опасности

Лесные пожары не зафиксированы в Подмосковье 22 марта, а с 23 по 25 марта в регионе прогнозируется I класс пожарной опасности. Температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов при сухой погоде, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 марта на территории лесного фонда Московской области возгораний не зарегистрировано.

По прогнозу, 23, 24 и 25 марта на всей территории региона сохранится I класс пожарной опасности. В эти дни ожидается практически безоблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 11–16 градусов, ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Дополнительная информация публикуется в MAX-канале комитета по ссылке https://max.ru/id5024129468_gos.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.