В Подмосковье 22 сентября стартует Всероссийский проект «Урок цифры»

С 22 сентября по 12 октября состоится первый в новом учебном сезоне «Урок цифры», посвященный теме «ИИ-агенты». Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Урок направлен на формирование у обучающихся представления о том, что такое ИИ-агенты и как они функционируют. Участники познакомятся с особенностями ИИ-агентов, их отличиями от больших языковых моделей, а также узнают об их практической пользе и применении в различных сферах деятельности.

Занятия будут интересны детям и подросткам всех возрастных групп. Для удобства прохождения урока на различных устройствах была разработана мобильная версия, для работы с которой требуется лишь наличие телефона и доступа в Интернет. Материалы «Урока цифры» будут сопровождаться методическими рекомендациями для педагогов, включая сценарии проведения занятий с учетом различной технической оснащенности классов.

В целях дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 17 сентября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Доступ к уроку можно получить по следующей ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.