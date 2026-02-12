В Подмосковье 22 февраля пройдет онлайн-соревнование по кибербезопасности

Школьники, студенты и специалисты старше 14 лет могут принять участие в индивидуальном онлайн-соревновании по информационной безопасности «Герои Кодекса», которое пройдет 22 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Соревнование «Герои Кодекса» предназначено для участников со всей страны и проводится в формате индивидуального онлайн-турнира. Участники смогут решать CTF-задачи разного уровня сложности, зарабатывать баллы и повышать свой рейтинг.

Организаторы отмечают, что конкурс подходит как для новичков, так и для опытных специалистов в области информационной безопасности. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки, а также повысить квалификацию.

Для участия необходимо пройти авторизацию и зарегистрироваться по специальной ссылке. Соревнование состоится 22 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.