В Подмосковье 1,5 тыс семей подали заявки на выплату вместо земли

Почти 1,5 тысячи заявлений на единовременную выплату взамен земельного участка подали многодетные семьи Подмосковья с начала 2026 года. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля» — «Другое». Подать заявление могут многодетные семьи, состоящие в очереди на получение участка.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. После подачи заявления члену семьи, указанному в обращении, поступит уведомление в личный кабинет о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных.

Решение по заявке направят в личный кабинет в течение 15 рабочих дней. В ведомстве уточнили, что в 2025 году электронной услугой воспользовались более 14 тысяч раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.