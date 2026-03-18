В Подмосковье 15 тыс девятиклассников сдали пробный ОГЭ по математике

Пробное ОГЭ по математике прошло 17 марта в Подмосковье для 15 тысяч девятиклассников на базе 513 пунктов проведения экзаменов. Тренировка полностью воспроизвела процедуру реального экзамена, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийское тренировочное мероприятие состоялось 17 марта 2026 года. Участники выполняли задания в течение 3 часов 55 минут. Каждый школьник получил индивидуальный комплект, разработанный экспертами в соответствии с форматом ОГЭ 2026 года. Процедура была организована по всем требованиям, действующим при проведении основного государственного экзамена.

Экзаменационные материалы передавались через интернет. Печать и последующее сканирование бланков проводились непосредственно в штабах пунктов проведения экзаменов. Такой формат позволил проверить техническую готовность площадок и соблюдение мер безопасности.

Результаты тестирования станут доступны 27 марта. Итоги помогут школьникам определить темы, которым требуется дополнительное внимание при подготовке к экзамену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.