В Подмосковье 13 декабря станут известны лучшие проекты региона

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13 декабря будут объявлены итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья». Главное событие года для профессионалов в области архитектуры и градостроительства пройдет на площадке Центрального дома архитектора в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организатор мероприятия — комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке союза архитекторов России и ассоциации проектировщиков Московской области.

Торжественная церемония награждения запланирована в рамках регионального архитектурного фестиваля.

«Мы с нетерпением ждем результатов архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» этого года. Жюри предстоит оценить около ста заявок, и выбрать самые интересные и качественные архитектурные решения в номинациях, посвященных проектам жилой недвижимости, социальной и промышленной инфраструктуры, общественных зданий и комплексов», – рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Важной частью деловой программы фестиваля станет пленарная сессия на тему: «Больше чем город. Новые смыслы и точки роста территорий Подмосковья». «Знаковые проекты способны трансформировать городскую ткань, наполнив ее новым содержанием. Совместно с экспертами мы обсудим современные инструменты и подходы, а также новые сценарии культурного программирования городов», — добавила Кузьмина.

К участию в пленарной сессии также приглашены Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области, Станислав Каторов, глава Ленинского городского округа, Ярослав Фенчин, первый заместитель руководителя ГК «Остов». Модератор сессии — Илья Машков, председатель правления АПМО.

Открытие фестиваля: 13:00 (сбор гостей с 12:30).

Место проведения: Центральный дом архитектора — г. Москва, Гранатный переулок, д. 7, 3 этаж.

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.