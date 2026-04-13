В Подмосковье 12 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Возгораний на землях лесного фонда Московской области 12 апреля не зарегистрировано. С 13 по 15 апреля в регионе прогнозируется преимущественно I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 13 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Дмитровском лесничестве установлен II класс.

14 апреля I класс сохранится в большинстве округов. II класс прогнозируется в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

15 апреля I класс будет преобладать на территории региона. II класс ожидается в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 6 до плюс 14 градусов, ночью — от плюс 4 до плюс 8 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди.

При обнаружении возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.