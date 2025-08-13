В Подмосковье 110 тыс учеников обеспечили выплатами на школьную форму

В Московской области начислены выплаты на приобретение школьной формы учащимся из многодетных семей, детям-инвалидам, а также школьникам, чьи родители погибли в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ежегодно в преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплату на школьную форму. Этой поддержкой уже охватили 110 тыс. учеников региона. Родители могут использовать эти средства для покупки не только самой формы, но и других необходимых принадлежностей, таких как рюкзаки, канцелярские товары и обувь», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Самым многочисленным видом этой поддержки стала выплата 3 тыс. рублей на каждого школьника в многодетной семье. Ее направили родителям почти 106 тыс. ребят. Дополнительно к этой выплате начислили 7 тыс. рублей многодетным семьям с низкими доходами — их в регионе чуть больше 10 тыс.

Также денежные средства в размере 13 020 рублей на приобретение школьной формы получили семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. Выплату уже перечислили более 3 тыс. семей.

В прошлом году в регионе введена новая мера поддержки — выплата 10 тыс. рублей на школьную форму для детей погибших участников специальной военной операции. С начала года такую помощь получили семьи 732 детей.

«Уже с этой недели в регионе стартует традиционная акция — портфель для первоклассника. Планируется охватить более 2 тыс. семей», — дополнила Вице-губернатор.

В портфеле уже есть все необходимое для первого учебного года. В этом году в набор портфеля добавили новые предметы: ланчбокс, бутылочка, стакан-непроливайка для рисования, фартук для урока технологии и рисования, доска для лепки пластилина, клеенка на стол для уроков технологии и рисования, а также световозвращающие наклейки.

Важным условием для начисления выплаты и получения рюкзака является место регистрации семьи в Московской области и обучение ребенка в государственной или муниципальной образовательной организации региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.