В Подмосковье 10–12 апреля ожидается низкая пожарная опасность

В лесах Московской области 9 апреля возгораний не зафиксировано, а с 10 по 12 апреля прогнозируется I класс пожарной опасности. Температура воздуха в ближайшие дни составит от плюс 1 до плюс 8 градусов, возможен снег, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 9 апреля на территории лесного фонда региона пожаров не зарегистрировано.

С 10 по 12 апреля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Это минимальный уровень, при котором риск природных возгораний остается низким.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и возможными осадками в виде снега. Днем температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 8 градусов, ночью — от минус 6 до плюс 4 градусов.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.