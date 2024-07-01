В Подмосковье 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий
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1 июля в Подмосковье отмечается День ветеранов боевых действий. На сегодняшний день в регионе живут более 70 тысяч ветеранов боевых действий, мужественно защищавших свободу и жизни мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Это день всех тех, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял и противостоит попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства, на его границы, а также на его интересы за пределами Родины.
Ветераны боевых действий — это участники войны на Корейской полуострове, во Вьетнаме, Афганистане, Чеченской Республике, те, кто участвовал в ходе конфликтов на берегах Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. Это добровольцы, противостоявшие распространению терроризма в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана, военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в Сирии, защищающие многострадальное население Донбасса.
В этот день ГУРБ Московской области выражает слова благодарности в адрес всех ветеранов боевых действий и добровольцев, которые прошли через тяжелые испытания ради того, чтобы над Россией было мирное небо. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений.
В Московской области торжественные мероприятия по случаю Дня ветеранов боевых действий пройдут во всех городских округах. Подробнее о планах таких мероприятий можно узнать на сайтах соответствующих муниципальных образований.
В Подмосковье для ветеранов боевых действий действуют меры поддержки. Подробнее узнать о них можно на сайте.
Также, в регионе создан филиал фонда «Защитники Отечества», оказывающего комплексную помощь ветеранам СВО и семьям погибших (умерших) бойцов.
Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе.
Контакты филиала фонда в Московской области:
• адрес: г. Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик»
• телефон: +7 (498) 602-00-23.
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В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.