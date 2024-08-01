В Петербурге повысили уровень опасности из-за смены погоды

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В четверг, 1 августа, в Санкт-Петербурге введен «желтый» уровень погодной опасности. Сегодня в городе ожидается гроза, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По информации Росгидрометцентра, предупреждение действует с 11:00 до 21:00 четверга.

Водителям советуется проявлять особенную осторожность во время поездок и по возможности воздержаться от управления личным транспортом. В такую погоду внимательность также нужно проявлять пешеходам.

Между тем в Приморском районе Петербурга прошли сильные осадки. По некоторым районам Северной столицы прокатился сильный ветер.

Накануне до Петербурга дошел суперсмерч «Айгуль». Стихия нанесла многомилионный ущерб местному университету гражданской авиации.