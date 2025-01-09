В Петербурге отправили более 62 тыс открыток через «Новогоднюю почту»

Жители и гости Петербурга отправили 62,3 тыс. новогодних открыток в разные уголки России через отделения проекта «Новогодняя почта», сообщает «Петербургский дневник» .

«Новогодняя почта» работала в Северной столице с 18 по 30 декабря 2024 года. Центральный офис почты традиционно разместился на Дворцовой площади, также ящики для открыток были установлены еще в нескольких точках города.

На поздравительных открытках напечатали детские рисунки, которые выбрали в ходе конкурса, всего на конкурс прислали рекордное число работ — более 3,5 тыс.

Впервые партнером проекта стал ФК «Зенит»: тематические открытки, посвященные юбилею клуба, можно было отправить через «Новогоднюю почту».