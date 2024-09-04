В Петербурге нашли пропавшую 18 лет назад молдавскую пенсионерку

Из Санкт-Петербурга в молдавское село Токуз на самолете доставили пропавшую 18 лет назад 84-летнюю пенсионерку, сообщает «Московской комсомолец. Санкт-Петербург» .

Женщина уехала на заработки из дома и бесследно пропала в 2006 году, ее долго искали родственники и полиция. До исчезновения она трудилась на ферме и в колхозе.

В Петербурге она поступила сначала в больницу из работного дома, где ей запрещали называться настоящим именем, а затем в приют «Покровская община». Там ее сумела разговорить сестра милосердия и Марию Фомовну, наконец, опознали и нашли.

Родственники сразу отреагировали на запрос петербургских волонтеров и подготовили документы, позволяющие старушке вернуться домой. Социальные службы Молдавии проверили оценку жилищных и материальных возможностей родных Марии Фомовны и разрешили ей вернуться в родной дом к одному из сыновей с семьей.