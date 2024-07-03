В Петербурге 38% жителей сдают отходы на переработку
Опрос: 38% жителей Петербурга сдают отходы на переработку
Фото - © Роман Пименов/«Петербургский дневник»
«Единая карта петербуржца» и «Петербургский дневник» провели опрос, в котором спросили жителей Северной столицы, сдают ли они отходы на переработку. Утвердительно ответили 38% респондентов, сообщается на сайте издания.
Менее трети горожан (30%) только собираются заняться переработкой, следует из исследования. Вместе с тем 32% петербуржцев признались, что не сдают отходы для переработки.
Также 18% опрошенных рассказали, что готовы покупать одежду из переработанных отходов своим детям.
Ранее для подмосковных школьников провели экоурок «Экспресс меры спасения природы». Занятие было посвящено раздельному сбору отходов и формированию новых экологичных привычек и навыков.